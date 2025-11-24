Nog drie wedstijden voor winterkampioenschap biljarten DRV

De Ronde Venen – Met nog drie wedstrijden te gaan, wordt het steeds spannender in De Ronde Venen (DRV) biljartcompetitie. Afgelopen speelweek zijn er weer wisselingen in de top drie met overbrugbare verschillen. Deze week slaagde geen enkel team erin om de volle 48 wedstijdpunten bij elkaar te spelen wat wijst op kleine onderlinge verschillen.

S.v. Veenland/Liquid Rubber ging op bezoek bij de koploper Cens 2. Met drie gewonnen partijen gespeeld door Derk, Adrie van Mer en Joep Pothuizen ging de winst naar de Wilnissers. Jim van Zwieten wist zijn winst over de streep te trekken tegen een sterk spelende Jan Elenbaas. De Merel 1/Thijmen van Veen speelde uit tegen De Kromme Mijdrecht 2 en deed daar zeer goede zaken. Kees Griffioen, Walter van Kouwen en Bart Hoffmans behaalden de volle winst. Hans Peter van Tilburg wist de eer te redden en trok zijn wedstrijd over de streep.

De Biljartvrienden/Smit fietsen/2Groe hadden het moeilijk tegen K.O.T. 87-1. Edwin van de Schaft, Richard Schreurs en Bob van de Kolck speelden een winnende partij. Jos van Wijk weet zich al wekenlang als ‘nieuwkomer’ staande te houden en won ook zijn partij. De Merel 3/Thijmen van Veen ging vol goede moed naar De Springbok 1 in De Hoef. Wim Berkelaar en Jeroen van Rijn speelden een zeer sterke partij. Hans van Rijn kon in de gelijk makende beurt de punten delen met Ari Boxce. Koos de Koning kon de overige twaalf wedstrijdpunten bij elkaar spelen.

Spelers van de Week.

Adrie van Mer speelde deze week de hoogste serie; veertien van de 47 te maken caramboles een percentage van 29,97%. Wim Berkelaar wist in veertien beurten zijn 38 te maken caramboles bij elkaar te spelen een moyenne van 2.71. Betty van der Mars speelde haar zevende winnende partij op rij en staat met een percentage van 100% op de eerste plaats in het Dreamteam.

De Springbok 2/Feka zag en pakte kansen tegen De Kromme Mijdrecht 3. Zij wonnen drie partijen gespeeld door, Henk Veerhuis, Betty van der Mars en Dick de Jong. Egon van der Heijden wist zijn partij te winnen. DenB Diensten/ De Springbok hadden een moeilijke avond tegen de Merel 2/Thijmen van Veen. Gerard Roling, Gijs van de Vliet, samen met de sterk spelende Roos Aarsman, wisten hun partij te winnen. Donny Beets pakte de overige partij. De Kromme Mijdrecht 1 speelde een spannende thuiswedstrijd tegen Cens-Gotenmulder. Beide teams behaalden twee overwinningen. Berend Huisingh samen met Bernard Schuurman. De andere winst partijen werden behaald door een sterk spelende Sander Pater en Desmond Driehuis.

Met nog drie wedstrijden te gaan, wordt het steeds spannender in De Ronde Venen biljartcompetitie. Foto: aangeleverd.