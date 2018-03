Nog 2 weken ‘bloemen’ in Sous-Terre

Aalsmeer – Van klassieke stillevens tot modern werk, van uitdagende fotografie tot symbolisch design. De huidige expositie in Galerie Sous-Terre biedt gevarieerd werk binnen een samenhangend thema: de wereld van bloemen en planten. De expositie is nog twee weekenden te bekijken. In de zomer van 2018 maakt Galerie Sous-Terre in Aalsmeer plaats voor het Flower Art Museum. In de aanloop daar naartoe organiseert de galerie als voorproefje een tweetal exposities met kunstenaars die worden geïnspireerd door bloemen en planten.

Eenheid in verscheidenheid

De huidige expositie bevat werk van meer dan 25 kunstenaars. Tezamen bieden zij een veelkleurig en uiteenlopend palet aan beeldende kunst, fotografie en schilderkunst. De verbeelding van de bloem staat centraal en vormt voor elke kunstenaar op zijn of haar eigen manier een leidraad. Bezoekers reageerden tot op heden enthousiast op deze expositie. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is een term die bij velen opkomt. Naast het werk van kunstenaars uit vele hoeken van Nederland zijn er ook twee met bloemen geïllustreerde en gesigneerde etsen van de beroemde Spaanse kunstenaar Salvador Dalí te bewonderen. Deze zijn afkomstig uit een privécollectie en worden eveneens te koop aangeboden.

Flower Art Museum

De expositie is nog te bekijken in de weekenden van 17 en 18 en 24 en 25 maart. De galerie is zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en doordeweeks op afspraak (tel. 0297-364400/info@galerie-sous-terre.nl). Het adres van Sous-Terre is Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren. Vanaf 31 maart opent hier een nieuwe expositie. Ondertussen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen op het Flower Art Museum, dat in juli open gaat. Meer informatie over de expositie: www.sous-terre.nl.

Foto: Schilderij van Lenie Kamstra, ‘Wild flowers’