NLdoet: Handen uit de mouwen bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Zaterdag 14 maart stond kinderboerderij Boerenvreugd in het teken van NL doet. Met een groep van 30 vrijwilligers werden de handen uit de mouwen gestoken. Boerenvreugd had verschillende werkzaamheden op het programma staan waardoor er voor iedereen een passende klus was.

Vorig jaar werd al gestart met nieuwe beplanting op het terrein van de boerderij. In samenwerking met de Historische tuin zijn daar afgelopen weekend weer mooie planten bij gekomen welke door de vrijwilligers een plekje in de boerengrond kregen. Ook werden er diverse schoonmaakwerkzaamheden verricht. In de stolp had de speelboerderij wat liefde en reparatie nodig en in de wei werden er reparatiewerkzaamheden aan het hekwerk verricht.

De grootste en zwaarste taak was het kruien van boomschors. Met de opening van het nieuwe inclusieve speeltoestel in het vooruitzicht was het voor het bestuur van de boerderij belangrijk om de bodem rondom het speeltoestel te voorzien van houtsnippers. De NL doet dag werd hiervoor uitgekozen omdat de boerderij dan altijd kan rekenen op extra helpende handen en zoals het spreekwoord zegt ‘vele handen maken licht werk’. Ook de rest van de speeltuin werd voorzien van een verse laag snippers. De houtsnippers geven weer een frisse uitstraling aan de speeltuin en het nieuwe speeltoestel is nu echt klaar om lekker op te spelen.

NL doet is voor Boerenvreugd altijd een feestje. Het is superleuk om vrijwilligers ieder jaar weer terug te zien maar ook om nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. De vrijwilligers kregen een heerlijke lunch aangeboden welke gesponsord werd door Jumbo Aalsmeer. Er kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde NL doet dag. Het bestuur is dankbaar dat zoveel mensen een dagje wilde helpen op de boerderij. Zij gaan zich nu bezig houden met de laatste voorbereidingen voor de opening van het nieuwe inclusieve speeltoestel op zaterdag 28 maart om 11 uur. Uiteraard is iedereen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn dus noteer deze datum alvast in de agenda!

Foto: Anton Temme (vrijwilligers bij Boerenvreugd tijdens NLdoet).