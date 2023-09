Nipte zege brengt Argon naar knock out fase￼

De Ronde Venen – Bekerwedstrijd nummer twee bracht FC Abcoude naar Mijdrecht en eigenlijk was er dus sprake van de tweede derby na het bezoek aan CSW. Onder omstandigheden die goed voetbal eigenlijk niet mogelijk maakten (de verzengende hitte boven het kunstgras vrat de energie uit de spieren van de spelers) werd het inderdaad geen al te best geheel, wat de toeschouwers aangeboden kregen. Het één klasse lager uitkomende FC Abcoude leek uit die underdogpositie nog iets meer energie te kunnen putten en maakte het zeker in de tweede helft Argon een grote periode erg lastig.

In de beginfase werden de gasten al na 3 minuten ongewild in het zadel geholpen toen doelman Juran Doezeman zich buiten het strafschopgebied waagde en ten gevolge van miscommunicatie de bal niet goed weg wist te werken. Het leer kwam voor de voeten van Goudkamp die geen moeite kende om vanaf 20 meter het verlaten doel te vinden, 0-1. Het antwoord van Argon kwam na 12 minuten spelen, maar de doeltreffende poging van Tim Waning werd op advies van de assistent aan de zijde van FC Abcoude door scheidsrechter Greveling als buitenspel beoordeeld en niet geteld. Het duurde daardoor tot minuut 28 eer de gelijkmaker daadwerkelijk op het scorebord verscheen, toen de scheidsrechter balvoordeel gaf na een overtreding op Max Oliemans en Erkelly de Sa alleen af kon gaan op doelman Neering die geen verweer had op de lichaamsschijnbeweging waarmee de Sa zich de ruimte verschafte om de bal over de lijn te plaatsen, 1-1. De kansen bleven verder schaars in deel een van de wedstrijd, Max Oliemans zag zijn inzet gepakt door de doelman, Juran Doezeman redde fraai op een schot van Geertsma die deze kans kreeg na twee opeenvolgende verdedigende fouten en in minuut 45 werd een overigens fraai treffer van Boontje ook geannulleerd, nu op advies van de assistent namens Argon.

Verse krachten

In de tweede helft was het inbrengen van twee verse krachten (Sven Beek en Cas Jansen) geen aanzet tot een ander wedstrijdbeeld, sterker nog, de gasten kregen gedurende een periode het betere van het spel, voetbalden makkelijker maar kwamen daarbij niet tot veel echte kansen. Juran Doezeman redde op een inzet van Kapel en zag Boontje in vrije positie de bal missen, waardoor ook dit niets opleverde. Een spelerswissel na 65 minuten leverde wel een treffer op, toen het centrum van de verdediging opnieuw samengesteld moest worden kwam Bon na een goede steekpass alleen voor Doezeman en nu was de sluitpost kansloos, 1-2. In de laatste fase van de wedstrijd kwam Argon meer en meer tot mogelijkheden om te scoren: Lars van Wees zag zijn inzet door de doelman onder de lat weggetikt worden, Bas Schaefers kopte na een voorzet van Sven Beek centimeters naast de verkeerde kant van de paal en Stan van Scheppingen knalde in minuut 83 vanaf 20 meter knalhard op de paal naast de kansloze doelman. Het bleek uitstel van executie want al in de volgende minuut was er drukte in het strafschopgebied van FC Abcoude en vond Stan van Scheppingen toch de ruimte voor een pass op Max Oliemans die van dichtbij de gelijkmaker aan kan tekenen, 2-2. Dat dei stand een minuut later niet wijzigde was wonderbaarlijk, want de gasten kregen een giga mogelijkheid tot scoren maar de inzet van dichtbij ging via de bal en het lichaam van Raoul van Wijk niet over de doellijn, maar over de achterlijn waardoor slechts een corner restte.

Net als vorige week viel de beslissing in de extra toegevoegde tijd, ditmaal door een strafschop. Een voorzet van Dylan Bergkamp kwam binnen de beruchte lijnen tegen de uitgestrekte arm van een verdediger en de scheidsrechter kon niet anders dan de bal op de stip deponeren. Justin Schouten liet zich deze buitenkans niet ontnemen en bracht de 3-2 winst door de doelman de verkeerde kant op te sturen, 3-2.

Omdat ook FC Breukelen de tweede wedstrijd in winst om wist te zetten gaan deze twee ploegen, die elkaar volgende week in Mijdrecht ontmoeten, samen door naar de knok out fase en kunnen CSW en FC Abcoude zich na de onderlinge ontmoeting zaterdag gaan richten op de competitie.

(Foto: Hans van Gelderen)