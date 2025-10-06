Nipte overwinning De Vinken op VEO

Vinkeveen – In een uiterst spannende wedstrijd heeft het eerste korfbalachttal van De Vinken afgelopen zaterdag een belangrijke overwinning geboekt. Het bezoekende VEO uit Voorburg vond een getergd en alert Vinkenteam tegenover zich. De thuisploeg zegevierde nipt met 14-13.

Sprakeloos

“Ik ben eigenlijk nog sprakeloos”, sprak trainer-coach Amel Groos na afloop van de welkome winstpartij. “Dit was zeker onze beste wedstrijd tot nu toe. We hebben in de besprekingen afgelopen week ook flink duidelijk gemaakt aan elkaar wat er beter moest. Met als resultaat, dat we op dit niveau serieus meedoen.”

De uitkomst van deze wedstrijddag maken de laatste veldkorfbalronde op 11 oktober extra spannend. De bovenste drie teams kunnen in theorie nog najaarskampioen worden, de onderste drie zijn nog niet zeker van klassebehoud. De Vinken speelt komende zaterdag om 15.30 uur thuis tegen het Zoetermeerse Meervogels.

Aan elkaar gewaagd

De Vinkeveense hoofdmacht begon met aanvoerder Jerom Stokhof, Mathijs de Rooij, Deena Dankelman en Luka van der Vliet in de aanval. Deze laatste zorgde al snel voor 2-0. Eerst door direct na een tegen wind in gemiste vrijebal vanaf de achterzijde wel te scoren. Een kort daarna verkregen strafworp verzilverde Van der Vliet eveneens foutloos. Het tweede aanvalsvak met Zoë van Dasler, Eva Hemelaar, Nieko Dankelman en Levi Kroon zette de voortvarende start keurig door. Levi Kroon werd door de reboundende Dankelman subliem bediend en rondde zijn doorloopbal foutloos af: 3-0 in de zevende minuut. Tot de rust waren de teams stevig aan elkaar gewaagd. Na de 3-1 bleef er een tweepuntenmarge, totdat de bezoekers het achterverdedigen wisten te doorbreken. Vier minuten voor rust was het opeens 5-5 en vlak voor rust, direct nadat de 6-5 van de Koelemanbrigade was afgekeurd, maakte VEO 5-6. Zoë van Dasler bracht de teams met een mooie doorloopbal weer in evenwicht.

Finn Kroon trefzeker

Al snel na rust leken de Voorburgers het initiatief weer op te pakken: 6-7. Echter een perfect genomen vrije bal van Luka van der Vliet zette de thuisploeg weer op gelijke hoogte. Nieko Dankelman scoorde uit een doorloopbal en de deze middag trefzekere Luka zorgde na de 8-8 voor een nieuwe Vinkeveense voorsprong. Weer kwam VEO langszij, maar halverwege de tweede helft kreeg De Vinken een overwicht. Ondanks de striemende regen en de snijdende, stevige stormwind benutte Zoë van Dasler een strafworp. De net in het veld gekomen Finn Kroon was eveneens trefzeker vanaf de stip, waarna Luka haar zesde treffer van de middag liet aantekenen: 12-9. Direct daarna was het 12-10. Maar het mooiste doelpunt van de middag viel vijf minuten voor tijd: een tikkie-takkie pass van Nieko Dankelman op Finn Kroon leverde 13-10 op. Toch gaf VEO zich niet gewonnen; langzaam maar zeker smolt de Vinkeveense voorsprong weg en in de 29e minuut was het gelijk: 13-13. Maar wie het laatst lacht… Finn Kroon benadrukte zijn uitstekende invalbeurt met de winnende treffer; in de laatste minuut tilde hij de eindstand naar 14-13.

In een uiterst spannende wedstrijd heeft het eerste korfbalachttal van De Vinken afgelopen zaterdag een belangrijke overwinning geboekt. Foto: aangeleverd.