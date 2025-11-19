Nipte nederlaag Hertha

Vinkeveen – Hertha heeft een nipte nederlaag geleden tegen VVC uit Nieuw-Vennep. De derde klasseploeg van vorige seizoen was de meest gelukkige in deze wedstrijd. Het was ook de laatste wedstrijd van de eerste periode. De winnaar van deze wedstrijd zou sowieso tweede eindigen in de eerste periode. Met een nederlaag van koploper Zwanenburg zou zelfs de periode gewonnen kunnen worden. Maar het liep anders.

Hertha startte zonder de geschorste basisspeler Niels Schaap en langdurig geblesseerde Hero Schulein. Met name die laatste werd voorin erg gemist. Kasper van Middelaar en Mees van Zijtveld waren de vervangers. De Vinkeveners startten goed en de tegenstander werd achteruitgedrukt. Dat bleek echter de keuze te zijn van VVC. Met een vijfmans verdediging werd gegokt op de counter. Hertha werd niet echt gevaarlijk tegen deze stugge tegenstander en leek zelfs op achterstand te komen. Een voorzet zeilde over iedereen van Hertha heen en de kopbal verdween in het doel. Het was niet goed te zien, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af vanwege buitenspel.

De tweede helft ging gelijk op in een wedstrijd die verder geen grote kansen kende. Keeper Luca Irving redde in een één tegen één situatie en Hertha kreeg de bal niet in het doel na goed doorzetten van invaller Kyan van Galen. Het was VVC, dat de 0-1 scoorde. Uit een onnodige weggegeven vrije trap was de alertheid even weg en de bal verdween zonder aangeraakt te worden in het doel. Trainer Ivan Lont reageerde teleurgesteld. “VVC is een goede en degelijke ploeg, waarbij een klein foutje leidt tot een nederlaag. Een gelijkspel was in mijn ogen en die van de trainer van de tegenstander terecht geweest.”

Op de foto: Hertha heeft een nipte nederlaag geleden tegen VVC uit Nieuw-Vennep. Foto: aangeleverd.