Nieuwjaarsontmoeting brengt buren in Uithoorn samen

Uithoorn – Wat zeven jaar geleden bedoeld was als een eenmalig straatfeestje is uitgegroeid tot een feest voor de wijk. Het is inmiddels een traditie geworden in de Gerbrandylaan. De nieuwjaarsontmoeting voor bewoners van de Boerlagelaan, Gerbrandylaan, Beellaan, Schermerhornlaan en Marijnenlaan is een feit. Bewoners van het eerste uur vierden voor de twintigste keer de jaarwisseling in de buurt waar jaren geleden het noodwinkelcentrum en het voormalig gemeentehuis was gevestigd. In de loop der jaren zijn er bewoners gekomen en gegaan. Dat het plezierig is om je buren te ontmoeten in een gezellige ambiance bewijst de grote opkomst ondanks de kou. Ook, of juist, voor nieuwe bewoners in de wijk is het een mooie gelegenheid om kennis te maken met de buren. Op de eerste zondag voordat de scholen weer van start gaan in het nieuwe jaar verandert het open stukje in de straat in een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud. Een vaste groep buren zet tenten op en creëerde ook zondag weer een sfeervolle plek waar glühwein, punch, warme chocolademelk met slagroom, erwtensoep en tomatensoep klaarstond. Ook dit jaar weer was Eethuis Family behulpzaam bij het verwarmen van de dranken en trakteerde de bewoners op lekkere snacks. Weten wie je buren zijn, draagt bij aan een gevoel van veiligheid en een goed contact verhoogt het woonplezier. Ondanks de straffe wind zat de sfeer er in de Gerbrandylaan goed in.