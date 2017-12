Nieuwjaarsconcert Tavenu De Kwakel

De Kwakel – Op zaterdagavond 6 januari geeft het orkest van Tavenu een Nieuwjaarsconcert in het Dorpshuis in De Kwakel. Hiermee sluit Tavenu het jubileumjaar feestelijk af en begint 2018 met gezellige muziek.

Het orkest onder leiding van dirigent Leo Huis speelt onder andere een medley van Tom Jones, musical hits waaronder tunes van The Phantom of the Opera, I don’t know how to love him en West Side Story.

Rond 21.00 uur zal er geproost worden op het nieuwe jaar. Daarna volgt een gezellige (dans)avond met muziek en zang van coverband New Old Stock.

Het concert begint om 20.00 uur in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel. De toegang is gratis.