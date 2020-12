Nieuwe trainingsoutfit voor JO 08-03 van FC Aalsmeer

Aalsmeer – Opluchting overheerste gisteren in Aalsmeer bij de presentatie van Alex Andersen als nieuwe sponsor voor de trainingsoutfit van de jongens en meiden van FC Aalsmeer JO 08-03. Twee maanden overleg gingen hier aan vooraf. De transportgigant, die vanuit Aalsmeer bloemen en planten vervoert naar vooral Denemarken en andere Scandinavische landen, is trots dat zijn bedrijf het komende jaar prijkt op het nieuw ontworpen trainingsshirt van de jongens en de meiden van JO-0803 van FC Aalsmeer.

Door de coronacrisis ligt de competitie al enkele maanden stil en was het nog lastiger om een sponsor te vinden. De coaches Lars en Tilly en de trainers van de JO 08-03 maakten zich al weken ‘zorgen’ om de situatie.

Maar nu heeft Henrik Larsen, chef van Alex Andersen Nederland, de knoop doorgehakt. Na het zien van diverse trainingen van de jongens en de meiden die zoveel plezier hebben met elkaar, ging hij overstag. “Deze spelers horen samen in dezelfde outfit te trainen”, aldus Larsen. Naam en rugnummer op de outfit maken alles compleet. Het logo van Alex Andersen heeft dezelfde kleuren als de clubkleuren van FC Aalsmeer, dat is meteen een match. In het FC Aalsmeer shirt zijn de vlaggen van Nederland en de Scandinavische landen verwerkt!

Het sponsorcontract is natuurlijk pas getekend na goed overleg en goedkeuring van FC Aalsmeer, maar natuurlijk gunt het bestuur ook deze kinderen een nieuwe trainingsoutfit. De handtekeningen zijn gezet, Alex Andersen is nu officieel de nieuwe trainingssponsor. De jongens en meiden van JO 08-03 staan te popelen om te gaan trainen bij FC Aalsmeer in hun nieuwe outfit!

Foto: De JO08-03 van FC Aalsmeer in hun nieuwe trainingsoutfit. Op de foto ontbreekt Valerie, de creatieve middenvelder van het team.