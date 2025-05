Uithoorn – Tennis Club Uithoorn mag een nieuwe sponsor presenteren. Op baan 3, waar legendarische finales zijn gespeeld, hangt nu een winddoek met de sponsor Hotelboxspring.nl, onderdeel van de firma Sinnige, een bedrijf dat al ruim 50 jaar actief is in de horeca. Aanvankelijk als leverancier van hoogwaardig horecatextiel.

Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een veelzijdig leverancier voor professionele horecabedrijven en nu ook voor particulieren. Diverse grote hotelketens zijn klant van Sinnige en na het slapen in een van deze hotels was er een enorme vraag naar hun bedden en matrassen. Hierdoor is de webshop Hotelboxspring.nl in het leven geroepen en is de vraag groot naar hun duurzaam vervaardigde materialen. TCU is gebaat bij goed uitgeslapen leden en is blij met de samenwerking met Hotelboxspring.nl by Sinnige.

Nieuwe sponsor TC Uithoorn. Foto: aangeleverd.