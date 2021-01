Nieuwe route voor fietsers en voetgangers in trek

Aalsmeer – Van de nieuwe route onder de Aalsmeerderbrug voor fietsers en voetgangers wordt al flink gebruik gemaakt. De aanleg ervan is door velen gevolgd en direct na de openstelling op maandag 4 januari werd nieuwsgierig de eerste veilige oversteek gemaakt. Inmiddels wordt dagelijks door met name fietsers onder de Burgemeester Kasteleinweg gereden. Een hele verbetering dat voetgangers en fietsers niet meer de drukke autoweg hoeven over te steken.

Wat de fietsonderdoorgang bijzonder maakt is dat het ontwerp van de brug zo is gemaakt dat een deel van het fietspad er tijdelijk uitgehesen kan worden. Zo kunnen grote schepen in of uit de nabij gelegen scheepswerf varen.

Met de opening van de onderdoorgang is de oversteek bovenop de Aalsmeerderbrug niet meer in gebruik.

Project HOVASZ

De nieuwe fietsonderdoorgang is onderdeel van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer – Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer.

Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.