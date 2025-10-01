Mijdrecht – Afgelopen zomer is er een groots zomerfeest georganiseerd in het kader van de sponsor-actie voor een rolstoelfiets bij Zonnehuis Majella. Al ruim 100 jaar staat in Mijdrecht en omgeving de naam Majella synoniem voor liefdevolle deskundige zorg en een warm thuis voor ouderen. Vorige week is de fiets afgeleverd en is deze feestelijk in gebruik genomen. Meerdere bewoners hebben al kunnen genieten van een heerlijk rondje op deze rolstoelfiets.
Op de foto: Nieuwe rolstoelfiets bij Zonnehuis Majella. Foto: aangeleverd