Team ‘Toppers naar de top’ DRV haalt 34.000 euro op voor kankeronderzoek

De Ronde Venen – Afgelopen 3 en 4 september vond Groot Verzet Tegen Kanker plaats, met de beklimming van de Franse Mont Ventoux vanuit Sault; 26 kilometers en meer dan 1.200 hoogtemeters.

Hiermee werd door het KWF 744.000 euro bijeengebracht voor kankeronderzoek. Het team ‘Toppers naar de top’ – 19 fietsers, hardlopers en wandelaars – met ongeveer de helft inwoners van De Ronde Venen had met 34.000 euro een heel mooi aandeel in dit resultaat.

“De beklimming was zwaar, maar dat is niets vergeleken met het zware lijden, die kankerpatiënten moeten doorstaan”, aldus een gemotiveerde deelnemer om tot het uiterste te gaan. ‘Toppers naar de top’ bedankt de vele donateurs en autobedrijf Janssen Van Kouwen voor de prachtige hoodies.

Team ‘Toppers naar de top’ DRV haalde 34.000 euro op voor kankeronderzoek. Foto: aangeleverd.