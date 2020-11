Nieuwe maaltijdboxen voor Tafeltje Dek Je

Aalsmeer – De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer is in het leven geroepen om voor de ouderen van Aalsmeer en Kudelstaart extra voorzieningen te realiseren, die niet kunnen worden gefinancierd uit de normale Zorgcentrum- en Thuiszorgbudgetten. Het doel van de stichting is om ouderen ‘dagen met een gouden randje’ te bieden.

Op 17 november hebben de Vrienden nieuwe, lichtgewicht maaltijdboxen met bijpassend serviesgoed overhandigd aan de keukenbrigade van het Zorgcentrum. De nieuwe isolerende kunststof boxen zijn stapelbaar en hebben compartimenten waardoor de warme producten van de koude kunnen worden gescheiden. Bovendien zorgt een warmtesteen onder het bord ervoor dat het eten warm blijft.

Deze nieuwe maaltijdboxen vervangen de oude exemplaren die al sinds 1992 in gebruik waren. De maaltijdbezorgers van Tafeltje Dek Je hadden letterlijk hun handen vol aan de zware boxen en zijn dan ook dolgelukkig met deze lichtgewicht uitvoering. “Echt een aanwinst voor het Zorgcentrum”, aldus directeur Ellen Meily. Dagelijks voorziet Tafeltje Dek Je zo’n 120 ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart van een warme maaltijd.

Vrijwilligers gezocht

Tafeltje Dek Je is dringend op zoek naar vrijwilligers om één keer in de vijf weken mee te draaien! Wie heeft interesse? Inlichtingen bij Zorgcentrum Aelsmeer via 0297-326050.