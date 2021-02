Nieuwe inrichting voor het Stokkeland

Aalsmeer – Afgelopen week zijn op het Stokkeland werkzaamheden gestart in het kader van de verbindingszone de Groene AS. Hierbij wordt de kop van het Stokkeland ingericht met een grote ronde poel en graspad. De huidige elzen langs de rand zijn ingekort en enkele bomen gekapt om zo een ecologische natuuroever te maken. Ook is een aantal bosschages verwijderd. Er worden na de nieuwe inrichting vier nieuwe bomen geplant.

Door de aanleg van natuurlijke oevers worden natuurgebieden met elkaar verbonden en kunnen dieren en planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden. Naast een ecologische verbindingszone ontstaat hierdoor ook een aantrekkelijk gevarieerd groen beeld langs het water.

Wethouder Wilma Alink “Met deze aanpassingen wordt er een mooi stukje natuur midden in het dorp aangelegd en versterken we tegelijkertijd de ecologische verbinding met de regio.”

Groene AS

De Groene AS is een ecologische- en recreatieve verbindingszone in de regio. Het verbindt de veenweidegebieden van Amstelland met die van Spaarnwoude. Aan de zuidkant loopt de Groene AS door tot aan de Westeinderplassen.

Subsidie Provincie Noord Holland

De werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland. De verwachting is dat de werkzaamheden op het Stokkeland begin april gereed zijn. In de periode mei – juni worden de oevers langs de van Cleeffkade natuurlijk ingericht.