Nieuwe gezichten Informatiepunt Digitale Overheid Amstelland

Amstelveen – Bibliotheek Amstelland heeft twee nieuwe gezichten verwelkomd twee nieuwe medewerkers bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO): Eva en Bart. Zij staan klaar in de vestigingen in Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en Amstelveen om inwoners te helpen met vragen over digitale overheidsdiensten. Of het nu gaat om DigiD, AOW, het rijbewijs of digitale zorg: Eva en Bart bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning.

Betrokkenheid

Eva (30) heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen en een brede interesse in mens en maatschappij. “Ik ben graag buiten, sport veel en werk in mijn moestuin. Daarnaast speel ik piano en zing ik in een jazzkoor”, vertelt ze. Haar betrokkenheid bij mensen blijkt ook uit haar eerdere werk, waarin ze mensen hielp bij het invullen van digitale formulieren en het afsluiten van online abonnementen. “Een beetje aandacht en geduld doet vaak wonderen. En dat kan ik nu doen vanuit de Bibliotheek Amstelland.”

Achtergrond

Bart, afkomstig uit Amsterdam, fietst naar alle vestigingen en combineert een studieachtergrond in communicatiewetenschappen en psychologie met een passie voor koken, kanoën, Braziliaanse jiujitsu en zijn katten Sammy en Davy. “Ik werkte ooit in de mediawereld, maar wilde iets betekenen voor mensen. Als vrijwilliger digitale zaken bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam ontdekte ik hoe waardevol het is om mensen te helpen. Nu kan ik dat fulltime doen.”

Toegankelijke hulp voor iedereen

Zowel Eva als Bart benadrukken het belang van laagdrempelige ondersteuning. “Iedereen heeft recht op duidelijke, toegankelijke hulp”, stelt Bart. “Stomme vragen bestaan niet. Soms hoef je maar een klein drempeltje over en dan kan je verder. Daar wil ik bij helpen.” Eva vult aan: “Bij ons kunnen mensen zich even ontspannen. We weten misschien niet alles, maar we weten wél waar we de juiste informatie kunnen vinden. En we willen dat mensen gewoon kunnen binnenlopen, zonder angst of schaamte.”

Onafhankelijk en gastvrij

Wat Eva en Bart vooral willen meegeven: je staat er niet alleen voor. “Je bent nooit de enige die met een vraag rondloopt”, zeggen ze eensgezind. “Wees niet bang om hulp te vragen. Wij zijn er voor iedereen, ook voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek. En we zijn onafhankelijk, we zijn niet van de Belastingdienst of het UWV. Het enige wat we willen, is je verder op weg helpen.”

Voor openingstijden en locaties: www.debibliotheekamstelland.nl/ido.

“Je bent nooit de enige die met een vraag rondloopt”, zeggen Eva en Bart eensgezind. Foto: aangeleverd.