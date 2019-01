Nieuwe exposities in Flower Art Museum

Aalsmeer – In het Flower Art Museum zijn vanaf 19 januari nieuwe tentoonstellingen te zien. Sogetsu ikebana kunst en werk dat past bij het winterseizoen spelen dit keer de hoofdrol. In de tentoonstelling ‘Shapes of Nature’ gaat het om kunst die is gebaseerd op vormen uit en verbinding met de natuur. De presentatie van Sogetsu Ikebana Art bestaat uit vijf grote installaties waarin de natuur centraal staat. Hiermee wordt een beeld geschapen van deze kunstuiting die zijn weg heeft gevonden vanuit het historisch gegroeide klassieke ikebana (Japanse bloemschikkunst) naar de moderne kunstvorm.

Sogetsu Ikebana Art laat zien hoe aan de natuur, op abstracte wijze en in harmonie met het materiaal, vorm wordt gegeven. Ikebana-kunstenaars Ingrid Coffeng, Nicole Kruimel, Henriëtte Schalk en Anne-Riet Vugts creëren nieuwe vormen vanuit de specifieke eigenschappen van het materiaal en brengen zo hun creatieve ideeën tot expressie. De kunstenaars behoren allen tot de Sogetsu Branch Nederland.

Bizarre vormen

Naast de installaties zijn schilderijen te zien van Joyce van Dongen (Oosterhout, 1979). Haar werk wordt sterk beïnvloed door bizarre vormen uit de natuur. In haar serie ‘Forgotten Forest’ schilderde zij oerbossen in een nevelige waas, gecombineerd met borduurwerk van fossielen. Als vervolg hierop maakte zij de serie ‘Waining Woods’, waarin zij onderzocht hoe spanning opgebouwd kan worden wanneer delen van het schilderij ‘leeg’ worden gelaten. Het resultaat is zowel vervreemdend als herkenbaar; een viering van de natuur met zijn vele vormen en tevens een waarschuwing voor de kwetsbaarheid van de wereld waarin we leven.

Colours of Winter

De tentoonstelling ‘Colours of Winter’ toont hoe kunst en mode een nieuwe dimensie geven aan de verbeelding van het winterseizoen. Wie bij de winter nog steeds aan traditionele ‘kleuren’ als wit, zwart, grijs en bruin denkt, leeft in het verleden. De winter is al lang niet meer het seizoen van saaie kleuren. Dat bewijzen de kunstuitingen in ‘Colours of Winter’: bevroren bloemen, kosmische sculpturen, kleurrijke mantels, betoverende details en stemmige foto’s met sprankjes hoop. Het laat zien hoe kunstenaars het traditionele beeld inruilen voor de kleuren van nu en van de toekomst. Er is werk te zien van En Eg, Annet Eikelboom, Pim Velthuizen, Marijke van Welzen en Ems Willems.

Vrij werk

Verder toont het museum vrij werk van diverse kunstenaars, onder wie Anneke Bosch, AlexP en Zhou le Sheng. In het Tropisme Lab is fotografie te zien van de Tropism Art & Science Foundation. Op zaterdag 19 januari worden de nieuwe tentoonstellingen geopend tijdens een bijeenkomst voor genodigden. De opening wordt verricht door de ambassadeur van Japan, de heer H. Inomata, en mevrouw M. Inomata. De tentoonstellingen lopen tot en met 7 april.

Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) en is geopend op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor groepen ook op afspraak. Entree is 5,50 euro per persoon, kinderen tot en met 14 jaar gratis. Kijk voor meer informatie op: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Schilderij van Joyce van Dongen.