Nieuwe expositie in Amstelland

Amstelveen – In de maand september worden de kunstwerken van Judith de Bats tentoongesteld in gang B van Ziekenhuis Amstelland. De expositie bevat een gevarieerd aanbod van foto’s gedrukt op bijzondere materialen, zoals hout, glas of aluminium. Voor Judith de Bats is fotografie naast een ambacht ook een uiting van kunst. Judith streeft er steeds naar om een extra dimensie aan haar foto’s toe te voegen.

Zij gebruikt verschillende technieken, waardoor zij een zeer gevarieerde collectie werken heeft opgebouwd. Doordat zij meerdere materialen gebruikt, zoals doek, aluminium en hout, benadrukt ze bij elke foto weer een andere invalshoek. Zo zijn sommige werken meer romantisch van aard, terwijl andere foto’s eerder industrieel genoemd kunnen worden.

Ook met kleurengebruik varieert Judith. Zij gebruikt soms zachte tinten, terwijl bij andere werken scherpe en harde tinten overheersen. Judith de Bats heeft haar opleiding fotografie in New York gedaan. Na haar opleiding heeft ze zich voornamelijk bezig gehouden met het maken van portretten van mensen en het leven.

De Amerikaanse fotografe is zeven jaar geleden naar Nederland verhuisd voor de liefde. Judith vindt Nederland een boeiend land. Per fiets heeft zij alle provincies bezocht, om zo Nederland beter te leren kennen.