Nieuwe directeur voor Jozefschool Vinkeveen

Vinkeveen – De Jozefschool in Vinkeveen is het nieuwe jaar gestart onder leiding van een nieuwe, ondernemende directeur: Paulien Burgering. Na 3,5 jaar krachtig leiding te hebben gegeven op basisschool De Windroos in Mijdrecht, gaat zij nu ‘zorgen, dat de toekomst is geborgen, van de kinderen van morgen. Geboren in Leiden werd Paulien omringd door 2 zussen, 3 broers en ondernemende ouders en grootouders. “Van niets iets maken. Pionieren, enthousiasmeren. Hutten bouwen, kleding maken, koken en bakken, mee naar de moestuin, en elke dag voorlezen.

Al jong

Al jong gaf ze leiding aan clubjes kinderen en vanaf de basisschool wist ze dat ze juf wilde worden en een eigen school bouwen. Na de middelbare school in Utrecht en de pedagogische academie in Zeist te hebben doorlopen, stond ze dan ook de dag na haar eindexamen onmiddellijk voor de klas. “Ik heb op dorpsscholen lesgegeven maar ook op grote scholen in Amsterdam en Den Haag. Gedurende mijn eerste lesgevende jaren in Nieuwegein, waarbij de directeuren steeds overspannen raakten, en we met weinig collega’s een school moesten draaien, stond ik wel eens met 100 kinderen te dansen om ze bezig te houden. In die tijd besloot ik dat ik beter zelf leiding kon gaan geven.” vertelt Paulien bescheiden. Ze is groepsleerkracht, remedial teacher, intern begeleider, bestuurder en onderwijsadviseur geweest. Paulien is opgeleid in Dalton, Montessori en ontwikkelingsgericht onderwijs en heeft een Vrije School bestuurd. Ze woont in Zaandam en heeft een zoon van 18. Samen met haar man heeft ze een stuk grond gekocht in Guinea Conakry, want “daar gaan we een school bouwen”.

Vrije tijd

In haar vrije tijd houdt ze van koken en danst ze in een Indiase Kathakgroep. Vol enthousiasme en met een ontembare energie staat Paulien aan het begin van de schooldag bij de Jozefschool-deur. “Ik geniet van kinderen en ben blij dat ik een bijdrage mag gaan leveren aan het doorontwikkelen van de Jozefschool,” vertelt ze, bruisend van creatieve plannen.