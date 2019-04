Nieuwe buitenruimte Solidoe de Berenboot

Aalsmeer – Maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe buitenruimte van Solidoe de Berenboot in de Schoolstraat.

Het plein met veel stenen wilden de medewerkers graag veranderd zien in een groen plein vol ontdekkingsmogelijkheden voor de kinderen. Bureau RIS heeft een prachtig ontwerp gemaakt met een buitenkeuken, een buitenwerkplaats, veilige plekjes voor de jongsten, maar ook voldoende uitdaging voor de oudere kinderen.

Een moestuin mag natuurlijk niet ontbreken en er is zelfs een kippenren met 3 kippen! Vervolgens heeft Hoek Hoveniers de aanleg verzorgd en donderdag 11 april is de nieuwe, geweldige buitenruimte officieel in gebruik genomen.

Het is nu een plek waar alle kinderen volop kunnen ontdekken, spelen, leren en veel plezier kunnen maken met elkaar.