Nieuwe bestelbus zwaar beschadigd na aanrijding

Aalsmeer – Een splinternieuwe bestelbus, waar net 600 kilometer mee gereden was, is maandag 30 januari vroeg in de ochtend zwaar beschadigd geraakt na een ongeluk op de Oosteinderweg. De bus stond geparkeerd langs de weg. Een automobilist, die op de Oosteinderweg reed, is frontaal tegen de bus aangereden. Daarbij is de bus enkele meters verderop tot stilstand gekomen, de klap was enorm hard. Ook de auto is total loss.

Naast politie werd ook de Aalsmeerse brandweer opgeroepen, maar hulp van het korps bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Het is algemeen bekend dat er op de Oosteinderweg regelmatig te hard gereden wordt, of dat vandaag ook het geval was moet blijken uit onderzoek. De dienst verkeersongevallenanalyse van de politie kijkt wat de oorzaak van het ongeval is geweest.

De bestuurder van de auto raakte gewond en is met spoed en onbekend letsel per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen