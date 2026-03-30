Nieuw speeltoestel feestelijk geopend bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 28 maart was het een gezellige drukte bij kinderboerderij Boerenvreugd. In de speeltuin werd het nieuwe inclusieve speeltoestel officieel geopend. Veel bezoekers kwamen kijken hoe de langgekoesterde wens van de vrijwilligers werkelijkheid werd. Dat het speeltoestel er nu staat, blijft voor hen bijzonder: het project kreeg brede steun uit de regio en van landelijke organisaties.

Bijdrage SamenSpeelFonds

Een van de landelijke partners is het SamenSpeelFonds. Dit fonds zet zich in voor een samenleving waarin alle kinderen, met en zonder beperking, samen buiten kunnen spelen. Het fonds omarmde het initiatief van Boerenvreugd en sprak de hoop uit dat vergelijkbare inclusieve speelplekken ook in andere gemeenten gerealiseerd worden. Boerenvreugd ontving van het fonds een bijdrage van ruim 40.000 euro, een bedrag dat essentieel was voor de realisatie van het toestel en voor andere aanpassingen in de speeltuin.

Mark en Eric Show

Radio Aalsmeer speelde eveneens een belangrijke rol in de totstandkoming van het speeltoestel. Tijdens de glazenhuisactie van De Mark en Eric Show werd eind 2024 een groot bedrag (bijna 37.000 euro) ingezameld. De radioshow stond in het teken van verbinding in Aalsmeer: luisteraars, lokale ondernemers en inwoners kwamen samen om iets blijvends te schenken aan de gemeenschap. Het opgehaalde bedrag vormde het startsein voor de ontwikkeling van het nieuwe inclusieve speeltoestel, een cadeau van en voor Aalsmeer. De radiomakers verrasten bezoekers zaterdag bovendien met een hint naar een mogelijke nieuwe glazenhuisactie in de toekomst, tot groot enthousiasme van het publiek.

Ceremoniële opening

De officiële opening werd verricht door Mark, Eric en Kees van De Mark en Eric Show. Presentator Danny was helaas verhinderd. Samen met bezoeker Elis en haar vriendin knipten zij het lint door, waarmee het toestel officieel in gebruik werd genomen. Wethouder Sybrand de Vries sprak aansluitend waarderende woorden over de inzet van de vrijwilligers en benadrukte het maatschappelijke belang van een plek waar kinderen echt samen kunnen spelen. Na het officiële gedeelte werd het glas geheven en genoten bezoekers van taart. Voor kinderen waren er verschillende activiteiten en natuurlijk de mogelijkheid om het nieuwe speeltoestel uit te proberen en te ontdekken.

Samenspeelplek voor iedereen

Voor het bestuur van Boerenvreugd is de realisatie van dit toestel een belangrijke stap. De kinderboerderij wil een plek zijn waar iedereen welkom is en waar alle kinderen, zonder uitzondering, samen kunnen spelen, ontdekken en plezier maken.

Foto’s: www.kicksfotos.nl