Nieuw kantoorgebouw Floradôme geopend

Aalsmeer – Floradôme, het nieuwe kantoorgebouw van Royal FloraHolland, is op 2 maart officieel in gebruik genomen. Het oorspronkelijke kantoor Zuidzicht in Aalsmeer is gerenoveerd en met een cirkelvormige uitbouw getransformeerd tot een nieuw kantoor van 5.100 vierkante meter. Het nieuwe duurzame en ‘groene’ gebouw, ontworpen door Paul de Ruiter Architects, is flexibel in te delen en wordt optimaal geventileerd met buitenlucht.

Ontmoetingsplek

CEO Royal FloraHolland Steven van Schilfgaarde: “Zoals op zo veel plekken in de samenleving gaan dingen nu anders dan we gewend zijn. Door corona werken we meer thuis en wij verwachten dat we ook in de toekomst meer thuis zullen blijven werken. Daar is op ingespeeld door onder andere de vergaderruimtes geschikt te maken voor online vergaderen en passen wij ons werkbeleid aan. Dit pand wordt met name een ontmoetingsplek voor onze medewerkers, kwekers en klanten. Met een ventilatie met 100% verse buitenlucht en aangepaste kantoorinrichting zijn wij helemaal klaar voor de toekomst. En verwelkomen wij onze collega’s op kantoor zodra dit weer mogelijk is.”

Gezondheid staat centraal

In lijn met het duurzaamheidsbeleid van Royal FloraHolland staat circulariteit en gezondheid centraal in het ontwerp en gebruik van het gebouw. CFO Royal FloraHolland, David van Mechelen: “In plaats van het oude gebouw te slopen, hebben we ervoor gekozen om het te renoveren en aan te bouwen. Door het skelet en schil van het vijf lagen tellende kantoor uit 2004 in het geheel te hergebruiken, bespaarden we 62% C02 ten opzichte van een volledig nieuw gebouw. Dit staat gelijk aan 1.300 ton C02.” Zero waste was het motto en waar mogelijk is gekozen voor circulair materiaal zoals biolaminaat, PET-vilt, circulair tapijt en isolatiemateriaal van oude spijkerbroeken. Ook materialen van Royal FloraHolland zijn hergebruikt: bloemenfusten, oude legborden en profielen van stapelwagens. Door de toepassing van diverse duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen op het dak, wordt de footprint van het gebouw verder beperkt.

Architect Paul de Ruiter: “Naast duurzaamheid in technische zin, stond ook het geluk, de gezondheid en het welzijn van de gebruikers centraal bij het ontwerp van Floradôme. Het atrium en de buitengevel bestaan volledig uit hoogwaardig geïsoleerd glas waardoor de medewerkers kunnen profiteren van daglicht. De 1,5 meter diepe luifels zorgen voor minder warmte van de zon en geven tegelijkertijd ruimte voor beplanting waardoor men kan genieten van het groene uitzicht. Daarnaast wordt het gebouw optimaal geventileerd wat zorgt voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.”

Groen werkt

Bij de ingang en in de tuin van Floradôme komt een grote diversiteit aan planten die samen met het sedum op de luifels bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit. Binnen in Floradôme is ruim 425 vierkante meter aan planten verwerkt: aan wanden, hangend aan het plafond en in plantenbakken. Door het gevarieerd toepassen van groene eilanden tot groene wanden, krijgt iedere ruimte zijn eigen karakter.

Paul de Ruiter: “Er is veel onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van groen in de werkomgeving. Zo draagt groen niet alleen bij aan het verbeteren van het binnenklimaat, maar heeft het ook een positief effect op het welzijn van de mensen in het gebouw. Je voelt je er gewoon goed bij. En groen past natuurlijk in alle opzichten heel erg goed bij Royal FloraHolland.”

Foto: Met een druk op de knop is het nieuwe kantoorgebouw Floradôme geopend. Foto: Ossip van Duivenbode