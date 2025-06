Nieuw fonds voor jongeren met schulden in gemeente Uithoorn

Uithoorn – Gemeente Uithoorn is gestart met het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Dit fonds helpt jongeren tussen de 18 en 27 jaar met geldproblemen. Jongeren die schulden hebben, kunnen zo weer vooruitkijken naar een goede toekomst. Afgelopen 19 juni is de samenwerking officieel gestart. Wethouder José de Robles en de directeur van het JPF, Marije van Kranenburg, zetten hun handtekening.

Hoe werkt het JPF?

De gemeente neemt de schulden van de jongere over via een saneringskrediet. Dat geeft rust en overzicht. De jongere kan het resterende bedrag in termijnen terugbetalen. Lukt dat niet, om wat voor reden dan ook, dan is dat geen probleem. Het belangrijkste is dat de jongere stappen zet in persoonlijke ontwikkeling en op een manier die bij hen past iets bijdraagt aan de samenleving. Denk aan het terugkeren naar school, het volgen van een opleiding of het opdoen van werkervaring die aansluit bij hun interesses en toekomstplannen. De Robles legt uit: “De toewijding van de jongere om volledig het JPF-traject in te gaan, kan ook al gezien worden als de ‘tegenprestatie’. De jongere laat dan namelijk zien echt te willen werken aan haar of zijn toekomst. We kijken naar de behoefte en vaardigheden.”

Begeleider

Iedere jongere krijgt een trajectbegeleider die samen met hem of haar een plan maakt. Daarin staat wat nodig is om vooruit te komen. Denk aan hulp bij het vinden van werk, het afmaken van een opleiding, verbeteren van mentale en lichamelijke gezondheid, het versterken van sociale contacten of het regelen van een stabiele woonsituatie.

Wethouder De Robles: “Het doel is niet alleen problemen oplossen, maar juist zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Ik hoop dat het geld uit dit potje helemaal op gaat. Dat zou betekenen dat het goed gebruikt wordt, voor jongeren die het echt nodig hebben.”

Goede resultaten

De resultaten van het JPF in andere gemeenten zijn erg positief. “Negentig procent van de jongeren blijft na het traject schuldenvrij”, vertelt directeur van het JPF Marije van Kranenburg.

Contact

Ben jij een jongere met schulden? Of ken je iemand die vastloopt door geldproblemen? Neem vandaag nog contact op met Miranda den Daas, trajectbegeleider van gemeente Uithoorn, via Miranda.den.daas@duoplus.nl. Of bel de gemeente: 0297-513 111 en vraag naar Miranda den Daas.

Wethouder De Robles verklaart Uithoorn tot JPF-gemeente; directeur Van Kranenburg tekent mee. Foto: gemeente Uithoorn.