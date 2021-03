Nieuw Aalsmeer gaat 1.000 bomen planten

Aalsmeer – Na de kaalslag van deze winter, waarbij veel bomen zijn gekapt in de gemeente is Nieuw Aalsmeer een actie gestart om op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart in totaal 1.000 nieuwe bomen te planten. De bomen zijn beschikbaar gesteld door Stichting Meergroen uit Hoofddorp. Er zijn 10 variëteiten beschikbaar, zoals eiken, esdoorn, vuilboom, hulst, taxus, wilg, vlier en lijsterbes.

Platform Nieuw Aalsmeer zoekt hiervoor locaties op zowel particuliere stukken grond als ook op gemeenschapsgrond. In dat laatste geval wordt afgestemd met de gemeente of de locatie beschikbaar is. Suggestie zijn welkom. Iedereen die ideeën heeft, wordt gevraagd om die bij Nieuw Aalsmeer aan te geven, zodat op korte termijn aan de slag gegaan kan worden. Nu is tenslotte het seizoen waarin bomen de grond ingezet kunnen worden.

Meedoen aan dit project? Of goede tips? Nieuw Aalsmeer hoort het graag. Aanmelden kan bij Kees Buskermolen via nieuwaalsmeer@gmail.com of bel 06-06533181.

Nieuw Aalsmeer is een platform van deskundigen en enthousiastelingen dat zich bezighoudt met de duurzame ontwikkeling van de regio Aalsmeer voor de komende 20 jaar. Nieuw Aalsmeer is ook gestart met een project voor groene daken in het dorp. Het platform verkent de mogelijkheden om samen te werken met dakdekkers (voor technisch advies en afstemming met het Nationaal DakenPlan voor lokale leveranciers). Ook met groene bedrijven in de regio, zoals tuincentra en hoveniers, wil het platform graag verbinding hebben. Geïnspireerd raken? Of interesse? Neem een kijkje op de website: www.haarlemmermeerwaterproof.nl