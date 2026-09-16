Groot gat in weg bij Botshol na eerdere reparatie

Abcoude – Een groot gat is maandag 14 september ontstaan in de weg ter hoogte van Botshol 23-25, bij Fort Botshol. Volgens een lezer was op deze plek een kuil in het wegdek ontstaan. Daarover zouden de gemeente en Waternet hebben overlegd over de vraag wie voor herstel verantwoordelijk was. De kuil is gevuld en met asfalt dichtgemaakt.

Maandag bleek het herstel niet afdoende: het wegdek is opnieuw verzakt en een gat ontstond. Een dergelijke verzakking kan ontstaan doordat water onder het wegdek grond wegspoelt, waardoor een holte ontstaat die uiteindelijk instort. Bij een dijk kan de stabiliteit van de ondergrond een rol spelen. De Botsholse Dijk is een openbare weg en eigendom van de gemeente De Ronde Venen. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkering. Wie het herstel moet uitvoeren, hangt af van de oorzaak en de plek van de schade.

Op de foto: Groot gat in de weg baart zorgen. Foto: aangeleverd.