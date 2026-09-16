Banen- en stagemarkt opent deuren voor Lars (22)

Mijdrecht – Ruim een week geleden liep de 22-jarige Lars enigszins onzeker de banen- en stagemarkt in het gemeentehuis binnen. Met een map onder zijn arm, een vers bijgewerkt cv en vooral veel vragen over zijn toekomst. Inmiddels heeft hij een vervolggesprek achter de rug en lijkt een baan in de logistieke sector binnen handbereik.

“Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo snel zou gaan”, vertelt hij. Lars rondde vorig jaar een mbo-opleiding af, maar wist daarna niet direct welke richting hij op wilde. Hij werkte tijdelijk via verschillende uitzendbureaus, maar zocht meer stabiliteit. “Ik wilde graag iets vinden waar ik voor langere tijd aan de slag kan. Niet steeds korte opdrachten, maar een werkgever waarbij ik mezelf kan ontwikkelen.”

Toen hij hoorde van de banen- en stagemarkt in Mijdrecht besloot hij een kijkje te nemen. Tijdens het evenement konden werkzoekenden rechtstreeks in gesprek met tientallen werkgevers uit uiteenlopende sectoren, waaronder logistiek, techniek, zorg en detailhandel. Daarnaast waren er loopbaancoaches aanwezig en konden bezoekers presentaties volgen. “Ik had vooraf een lijstje gemaakt van bedrijven die mij interessant leken. Toch liep het anders dan verwacht. Soms raak je juist met een organisatie aan de praat waar je vooraf helemaal niet aan dacht.”

‘Het voelde meteen goed’

Dat gebeurde ook bij een logistiek bedrijf uit de regio. Een informeel gesprek van een kwartier bleek voldoende om wederzijdse interesse te wekken. “Het voelde meteen goed. Het was geen standaard sollicitatiegesprek. Ze vroegen vooral wie ik ben en wat ik belangrijk vind in werk.”

Nog dezelfde avond ontving Lars een uitnodiging voor een vervolggesprek. Dat vond enkele dagen later plaats. “Dan merk je ineens hoe waardevol zo’n banenmarkt is. Normaal stuur je een cv op en wacht je af. Nu kende het bedrijf al een gezicht bij het verhaal.” Volgens Lars zorgde juist die persoonlijke ontmoeting voor het verschil. “Je kunt direct vragen stellen en merkt meteen of er een klik is. Dat geeft veel meer vertrouwen dan alleen digitaal contact.”

Doorgroeimogelijkheden

Hoewel er nog geen contract is getekend, zijn de vooruitzichten positief. Binnenkort hoort hij of hij kan starten als logistiek medewerker met uitzicht op aanvullende opleidingen. “Ze investeren in scholing en doorgroeimogelijkheden. Dat spreekt me erg aan.”

Voor andere werkzoekenden heeft hij een duidelijke boodschap: “Gewoon gaan. Ook als je nog niet precies weet wat je wilt. Ik sprak mensen die al jaren ervaring hebben, maar ook scholieren en studenten die zich oriënteerden. Iedereen liep er rond met hetzelfde doel: ontdekken welke mogelijkheden er zijn.”

Enthousiasme

Terugkijkend overheerst vooral enthousiasme. “Ik ging naar de banenmarkt zonder verwachtingen. Nu praat ik met een werkgever over een mogelijke startdatum. Dat had ik een week geleden echt niet gedacht.”

De banen- en stagemarkt in Mijdrecht trok volgens de organisatie meer dan 350 bezoekers. Verschillende werkgevers meldden na afloop dat zij waardevolle contacten hebben gelegd en vervolggesprekken hebben ingepland met potentiële nieuwe medewerkers.

Wethouder Dylan Lochtenberg, verantwoordelijk voor economie en arbeidsmarkt, kijkt tevreden terug: “Deze banen- en stagemarkt draait om elkaar persoonlijk te ontmoeten. We brengen werkgevers, studenten en werkzoekenden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact, zodat talent de ruimte krijgt. Door nieuwsgierig te zijn naar elkaars mogelijkheden ontstaan nieuwe kansen op werk, stages en leer-werkplekken. Dat is precies waar we het voor doen.”

Deelnemende bedrijven

Deelnemende bedrijven waren Kruidvat, ALDI, ReVe Infra & Tuinaanleg, Fronik, W. Kool Grondverzet BV, Stichting Landschapsbeheer Gein & Angstel, Corendon Hotels, CityDen Hotels, SBB Stagemarkt, Schoonmaakbedrijf Gewoon Netjes, Hettema-Service, DTE Vastgoed-onderhoud, Ebim, Stieva Metal Groep, GPI, Dmissi Electro B.V., Terberg Matic De Kwakel, Roeleveld & BOS BV, Schroef Injectie Nederland, Akerdome BV, Aqua+, P.A. van Rooijen, DHL, Brouwer Logistics, Kansis Werk, The Flower Family, HOLEX, FloraHolland, PDZ Uitzendbureau Utrecht, &Iedereen, Pro-HSN, Compass Group, Top Select Security BV, Willemsen-de Koning, Transdev, WachtVerzachter, Stichting Samens, gemeente De Ronde Venen, Solidoe Kinderopvang, Careyn Zorg, Guusje Verzorgt, Ons Tweede Thuis en Zonnehuisgroep Amstelland namen deel.

Op de foto: Lars: ‘Ik ging naar de banenmarkt zonder verwachtingen. Nu praat ik met een werkgever over een mogelijke startdatum.’ Foto: aangeleverd.