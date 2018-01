Nick clubkampioen bij De Amstel

Uithoorn – Al sinds de oprichting van Zwem- en polovereniging De Amstel in 1962 worden er jaarlijks clubkampioenschappen gehouden. En als sinds die tijd worden ze gehouden in november en worden de uitslagen begin januari bekend gemaakt.

Deze keer waren er de onderdelen 50m rugslag, 50m schoolslag, 50m/100m vrije slag en de 75m/100m wisselslag voor de puntentelling voor de clubkampioen. Daarnaast de 400 meter, de 25m sprint en als kers op de taart de familie- en surprise-estafetteMaar waar het, buiten alle gezelligheid, toch om te doen was: alle medailles en bekers die er te verdelen waren. In totaal over alle categorieën: 138 medailles, 13 herinneringsbokalen, een schaal, 7 bekers, 3 taarten en veel bloemen. De schaal voor het hoogste aantal secondes verbeterd op de persoonlijke records voor Nick Sijmons. De bekers voor de minioren clubkampioenen: 1e: Nina Siegers met 235,52; 2e: Chanel Vreeswijk met 247,35 en 3e: Romee van Hulst met 253,72.

Na Iris van der Moolen als 3e met 245,28 volgde Martijn Ottenhof als 2e met 240,44 en werd de Clubkampioen 2017, net als in 2010, 2011, 2012 en 2016: Nick Sijmons met 235,21.