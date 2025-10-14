Natuurspeelplekken De Ronde Venen beloond

Regio – Na een stemcampagne van drie weken hebben 4.420 Rabobank-leden uit de regio Rijn en Veenstromen samen 100.000 euro verdeeld over 210 clubs, die gevestigd zijn in de regio. Met dat geld kunnen zij investeren in bijvoorbeeld verduurzaming, nieuwe materialen of het werven van vrijwilligers; precies daar waar de behoefte het grootst is. De jaarlijkse Rabo ClubSupport ondersteunt daarmee het verenigingsleven. Niet alleen financieel, maar ook met kennis, begeleiding en trainingen.

Samen sterk voor het verenigingsleven

“Clubs en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van de maatschappij. Dat is waar we elkaar ontmoeten, onze hobby’s uitoefenen en vooral plezier hebben”, zegt Louis Miltenburg, directeur Rabobank Rijn en Veenstromen. Om te vervolgen met: “Als coöperatieve bank vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan praten en meebeslissen. Onze leden bepalen zelf welke clubs financiële steun ontvangen. Zo zorgen we er samen voor, dat het lokale verenigingsleven blijft bloeien. Dat zoveel leden hun stem uitbrengen voor hun club, zegt iets moois over de betrokkenheid van onze leden, maar ook over de kracht van het verenigingsleven.”

Finaleavond

Tijdens de finaleavond bij Sportlust ’46 in Woerden waren drie inspirerende voorbeelden op het podium van clubs uit de omgeving. Dat waren de Boreftse Zangers uit Bodegraven, Natuurspeelplekken uit De Ronde Venen en Sportlust ’46 uit Woerden. In De Ronde Venen zijn er natuurspeelplekken in Mijdrecht (in het Haitsmapark) en Wilnis (in het Speelwoud bij De Woudreus). Deze plekken bieden mogelijkheden voor avontuurlijk spelen, zoals klimmen, hutten bouwen en ravotten in de natuur. “De stichting Natuurspeelplekken De Ronde Venen organiseert diverse workshops en activiteiten voor kinderen om te klimmen, te ravotten en de natuur te ontdekken”, aldus IVN en Energieke Rondeveners.

Rabo ClubSupport

Als coöperatieve bank geeft Rabobank elk jaar een deel van haar resultaat terug aan verenigingen. Een voorbeeld hiervan is de Rabo ClubSupport-campagne. Hierin kiezen Rabobank-leden welke clubs en verenigingen een financieel steuntje in de rug krijgen. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe meer geld deze ontvangt. Dit jaar stemden in heel Nederland meer dan 725.000 leden op hun favoriete club. In de afgelopen twee weken ontvingen meer dan 35.000 clubs in Nederland een cheque, in totaal bijna 20 miljoen euro.

Naast clubs ondersteunt Rabobank ook maatschappelijke projecten en initiatieven die bijdragen aan belangrijke transities, zoals de energietransitie en financieel gezond leven.

Met Rabo Young Impact Support kunnen jongeren met een briljant idee dat hen samenbrengt, nieuwe kansen creëert of bijdraagt aan een inclusieve samenleving tot 21 november 2025 een financiële bijdrage aanvragen. Meer informatie: https://rabo.nl/mn/young-impact-support.

