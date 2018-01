Nationale Voorleesdagen in de Bibliotheek Uithoorn

Uithoorn – Voorlezen is elke dag een feest! Zeker tijdens de Nationale Voorleesdagen van 24 januari t/m 3 februari. De Bibliotheek Amstelland heeft twee mooie kindervoorstellingen geprogrammeerd over hét prentenboek van 2018: Ssst! de tijger slaapt. Ook het voorlezen op de woensdagmiddag krijgt een feestelijk tintje. Het programma tijdens de nationale Voorleesdagen in de bibliotheek, met activiteiten in Amstelveen, Aalsmeer & Uithoorn, ziet er als volgt uit.

Woensdag 24 & 31 januari 15.30-16.30 uur, alle vestigingen

• Voorleesspecials: voorlezen en knutselen; Er wordt voorgelezen uit een mooi, grappig en kleurrijk prentenboek. Na afloop kunnen de kinderen (en ouders) lekker blijven knutselen. Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers. De toegang is gratis (leeftijd 2 t/m 6 jaar)

Woensdag 31 januari 15.30-16.30 uur, Bibliotheek Uithoorn

• Voorlezen met muziek: De Kusjeskrokodil; (groot)ouders kunnen samen met hun (klein)kind luisteren naar dit mooie verhaal. Meezingen en dansen op de muziek mag. Na het voorlezen kunnen de kinderen (en ouders) lekker blijven knutselen. De toegang is gratis (leeftijd 2 t/m 6 jaar)

Meedoen aan een van deze activiteiten kan eenvoudig door een kaartje te kopen via de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland Bibliotheken. Wees er op tijd bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen per activiteit.