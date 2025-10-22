De Ronde Venen – Team Sport-service heeft het naschoolse beweegaanbod voor basisschoolleerlingen in De Ronde Venen flink uitgebreid. Na een intensieve voorbereidingsperiode is het programma rond en sinds 8 oktober kunnen kinderen elke woensdag- en vrijdagmiddag deelnemen aan gratis sportieve activiteiten in de verschillende kernen van de gemeente. De activiteiten zijn bedoeld om kinderen ook buiten schooltijd in beweging te brengen en hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende vormen van sport en spel. “We willen dat alle kinderen, ongeacht achtergrond of ervaring, de kans krijgen om met plezier te blijven bewegen – ook in de wintermaanden,” aldus Team Sportservice.

Het aanbod is verspreid over de kernen Mijdrecht, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen. De exacte locaties en tijden zijn te vinden op de website van Team Sportservice. Deelname is kosteloos en aanmelden kan eenvoudig online: https://www.teamsportservice.nl/de-ronde-venen/nieuws/sport-en-spel-bij-naschools-aanbod.

Team Sportservice roept op om het beweegaanbod actief onder de aandacht te brengen bij kinderen en ouders. “Samen zorgen we ervoor dat kinderen gezond, actief en met plezier blijven bewegen”, klinkt het.

Naast het reguliere aanbod is er in de schoolvakanties een speciaal programma. Deze zijn ook online terug te vinden. Meer informatie: lsmelik@teamsportservice.nl of 06 – 4514 0553.

Op de foto: Naschools beweegaanbod voor basisschooljeugd in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.