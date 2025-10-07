Muzikaal spektakel in Abcoude

Abcoude – De jubilerende Koninklijk Onderscheiden Abcouder Harmonie organiseert zaterdag 18 oktober een stratenparade door Abcoude.
Deze middag kunen muziekliefhebbers genieten van meerdere korpsen vanuit het hele land. Het defilé wordt afgesloten rondom het Kerkplein. Het eerste korps; de 125-jarige Abcouder harmonie, start om 14:00 uur vanuit gebouw De Harmonie. Elke tien minuten start een andere muziekvereniging. De korpsen die meedoen aan dit spektakel zijn Muziekvereniging Triviant, Nardinc uit Naarden, Beatrix uit Hilversum, Excelsior uit Bunschoten-Spakenburg en Trompetterkorps Alkmaar.
De route. Foto: aangeleverd.