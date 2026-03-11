Muziek van Nederlandse bodem bij ‘Live aan de Amstel’

Uithoorn – Bij Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 in Uithoorn, staat zondag 15 maart van 15.30 tot 18.00 uur een bijzondere editie van ‘Live aan de Amstel’ op het programma; meteen ook de feestelijke afsluiter van het seizoen.

Singer/songwriter, presentatrice en zangeres Shyla Zoet neemt belangstellenden mee in een gezellige en muzikale middag waarbij onder het genot van een hapje en een drankje, kan worden genoten van herkenbare hits en popmuziek van Nederlandse bodem. Deze keer zijn, naast de band bestaande uit Joos van Leeuwen, Peter Bergman en Jeroen Molenaar, zangeres Desray, gitarist Patrick Drabbe en jong talent VanSam te gast.

Desray, artiestennaam van de Nederlandse zangeres Désirée Manders, werd bij het grote publiek bekend als de krachtige stem van de succesvolle Nederlandse popgroep 2 Brothers on the 4th Floor. Met wereldwijde hits als ‘Dreams (Will Come Alive)’, ‘Never Alone’ en ‘Come Take My Hand’ stond zij in de jaren ’90 in binnen- en buitenland op grote podia en in de hitlijsten.

VanSAM, in het dagelijks leven bekend als Sam Kolenbrander, is al op jonge leeftijd in aanraking gekomen met muziek. Door zijn muzikale ouders was hij al van kleins af aan achter de coulissen te vinden, omringd door muzikanten. Op zijn 10e zong en danste Sam in het koor van Kinderen voor Kinderen, met als hoogtepunt het solonummer ‘Ik Krijg Er Straks Een Zusje Bij’ in het Koninklijk Theater Carré onder muzikale begeleiding van Niels Geusebroek. In 2021 begon Sam met het schrijven en produceren van eigen nummers.

Patrick Drabe is een gitarist die al heel wat jaren aan de weg timmert. Hij speelde met allerlei nationale en internationale artiesten en naast muzikant heeft hij als producer gewerkt met artiesten zoals Rob de Nijs, Lee Towers, Willeke Alberti, The Blue Diamonds en George McCrae.

Gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet is een muzikaal entertainer in hart en nieren, die bekend staat om haar warme stemgeluid en haar indrukwekkende podium-presentatie. Ze heeft een breed muzikaal repertoire dat reikt van jazz en pop tot soul en eigen composities. Naast haar optredens met vele internationale en nationale artiesten, is Shyla een inspirerende muziek-docente die zang- en pianolessen geeft in haar studio in Uithoorn. Daarnaast brengt ze regelmatig haar eigen muziek uit.

Tickets verkrijgbaar op de website van ‘Live aan de Amstel’. Meer informatie: www.liveaandeamstel.nl.

Op de foto: Muziek van Nederlandse bodem bij Live aan de Amstel. Foto: aangeleverd.