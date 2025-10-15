Musicaltheater Poppies: ‘Dark and Delightful’

Mijdrecht – Stichting Musicaltheater Poppies brengt zaterdag 31 oktober om 20.00 uur weer een geweldige theatervoorstelling naar Mijdrecht. Omdat het op die datum ook Halloween is, is er gekozen voor de voorstelling ‘Dark and Delightful’, gebaseerd op de wereldberoemde musical The Addams Family.

De voorstelling wordt gespeeld in het Veenlanden College, Diamant 9, die het podium en de aula beschikbaar hebben gesteld voor deze productie. Kaarten zijn te koop via www.stichtingpoppies.nl.

Dit keer is het de eer aan de volwassenengroep van de stichting om in de huid te kruipen van de familie Addams, de familie Nimmermeer en diverse bijzondere voorouders. Een grappige musical vol ‘zwarte’ humor, zang, dans, maar ook vol liefde en (on)geluk die voor alle leeftijden geschikt is. De vrijwilligers van de stichting en alle spelers hebben nog een paar weken om er weer een mooi stuk van te maken.

Op de foto: Dit keer is het de eer aan de volwassenengroep van de stichting om in de huid te kruipen van de familie Addams. Foto: aangeleverd.