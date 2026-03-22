Music in the Air (146): Marco van Dam

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Marco van Dam wilde als kind al graag zingen. Ondanks de aanmoedigingen van mensen in zijn omgeving, die het zeker niet gek vonden klinken, stak de onzekerheid telkens toch weer de kop op. In zijn kinderjaren was de Kudelstaarter fan van de Golden Earring wat later verschoof naar U2. Toch was er een moment dat hij zijn schroom overwon en startte hij met zangles. Tegenwoordig zingt Marco in de band Butterflies and Zebra’s.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Marco?

“Muziek is mijn grootste hobby en passie. Je kunt je emotie erin kwijt. Maar ook het creëren is gaaf. Eerst thuis je eigen deel instuderen en daarna komt alles samen in onze repetitieruimte. Vijf mannen die vanuit de samenwerking iets moois creëren.”

Wanneer begon je met muziek, wie beïnvloedde jou?

“Bij mijn ouders thuis werd er altijd muziek gedraaid. Ik keek altijd op tv naar optredens van André Hazes en Elvis. Als kind ging ik op gitaarles en moest ik het notenschrift leren, dat vond ik heel saai dus daar stopte ik mee. Ik luister graag naar Pink Floyd, David Bowie, Robert Palmer, Kane, Di-rect of DeWolff.

Als kind heb ik op mijn basisschool de playbackshow gewonnen met When the lady smiles van de Earring. Nu staat dit nummer op onze playlist en zing ik hem echt zelf.”

Vertel eens over de band?

“Ik zing in de band Butterflies and Zebra’s. Wij spelen nummers uit de 70’s, 80’s, 90’s tot heden, songs van o.a. Pink Floyd, David Bowie, Dire Straits, Ed Sheeran, Goldband, Van Dik Hout, Herman Brood. Het is geen doorsnee band, we spelen wat wij leuk vinden. Onze groep is opgericht in 2022. We hadden eerst geen naam, uiteindelijk kwamen op de naam Butterflies and Zebra’s wat in een tekst voorkomt van het nummer Little Wing in de uitvoering van Derek & the Dominos.

In de band zitten naast mij, Herman Kijzer (slaggitaar), Michiel van Kemenade (drums) , Floris van Riezen (bas) en Gerard Timmerman (sologitaar). De bandleden komen uit de omringende gemeenten.”

Wie zoekt de muziek uit?

“Dat gaat geheel democratisch. We hebben een zogenaamde wishlist op Spotify. Daar kan iedereen nummers droppen. Soms pakken we lijst erbij en kiezen dan een nieuw nummer uit.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“Ik zou in de toekomst toch wel een instrument willen leren bespelen. En wat de band betreft willen wij meer nummers van nu coveren en willen we nog vaker optreden.

Voor nu staan we op 9 mei in Café De Doelen in Oudewater en op 27 juni treden we op in ‘t Oude Parochiehuis in Mijdrecht.”

Marco met de band. (Eigen foto)