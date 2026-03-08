Music in the Air (144): Hasso Schoten

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – De in Kudelstaart wonende Hasso Schoten begon jong met gitaar en keyboard spelen maar door allerlei zaken kwam dat op de achtergrond. Nu hij met pensioen is heeft hij meer tijd om deze instrumenten te gaan bespelen.

Is muziek belangrijk voor je?

“Muziek maakt zeker 80% deel uit in mijn leven. Als de muziek beklijft dan komt de emotie, ik hoef dan bijvoorbeeld niet meer na te denken en op mijn vingers te kijken hoe ik mijn akkoorden zet.

Al jong , op mijn vierde kwam ik in aanraking met muziek, mijn ouders draaiden Mozart thuis en dat vond ik prachtig. Ik ben gek op symfonische rock zoals van Kayak en ik hou ook van blues en van romantisch klassiek.”

En begon je toen ook op een instrument te spelen?

“Ik speel piano, keyboards en gitaar. Toen ik tien jaar was kreeg ik gitaarles van twee dames die boven in een zaal in de Oude Veiling in Aalsmeer les gaven. Het werd geen succes. Tussen mijn 25-30ste jaar nam ik les bij Jaap Verzaal in Aalsmeer in keyboard spelen. Tien jaar geleden ben ik begonnen met piano spelen.”

Ben je niet in een band gaan spelen?

“Nee, dat heb ik vroeger wel geprobeerd met een aantal jongens maar dat is nooit van de grond gekomen. Door mijn werk had ik ook nooit tijd om muziek te maken, ’s avonds zat ik te studeren voor mijn werk. Ik hoef niet zo nodig in een band te spelen. Ben wel altijd bezig met muziek, ga ook naar concerten. Wat veel indruk heeft gemaakt op mij was een optreden van een Pink Floyd tribute band, Pink Floyd Project. Dat was echt heel erg goed, als ik mijn ogen dichtkneep hoorde ik gewoon de echte Pink Floyd. Wat ik ook fascinerend vind is hoe het licht en geluid werden gedaan, dat is nog een ding, zeker bij Pink Floyd.”

Wat is jouw favoriete muziek?

“Dat is Stairway to Heaven van Led Zeppelin.”

En de toekomst?

“Ik ga meer piano spelen en ik wil de gitaar ook weer oppakken!”

(Eigen foto).