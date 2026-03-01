Music in the Air (143): Sweet Water

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – Een nieuw initiatief: Sweet Water. Een muzikaal duo waarvan Monique Starreveld (Amsterdam) en Rein van der Zee (Kudelstaart) de basis vormen. De twee kunnen wel rekenen op bas-ondersteuning of ritme(drums) voor begeleiding maar de ‘vaste’ leden zijn Monique en Rein. Hoewel laatstgenoemde jarenlang met zijn groep Wildcat voornamelijk rocknummers ten gehore bracht, vond hij het tijd om ook eens de akoestische kant uit te gaan.

Hoe is dit initiatief, ‘Sweet Water’, ontstaan?

Monique: “Van tijd tot tijd zing ik graag, in een ontspannen setting, jammen met collega’s bijvoorbeeld. Maar ik wilde het toch professioneler aanpakken. Zeker omdat ik al enige jaren zangles volg. De gedachte om in een bandje te spelen had ik al wat langer, dus zette ik de stap en reageerde vorig jaar op een advertentie die Rein plaatste. We spraken af en bleken muzikaal onwijs te klikken.” Rein: “Vorig jaar heb ik door gezondheidsproblemen een tijdlang niets aan muziek gedaan. Ik had gewoon letterlijk geen lucht. Rockend en zingend op het podium staan, dat zag ik even niet zitten. Wat me wel leuk leek is op een rustiger niveau muziek te maken. Het bleef namelijk wel kriebelen: nummers schrijven, gitaar spelen…Op de akoestisch toer is dan een uitkomst. Met Monique ben ik nu druk bezig om een repertoire op te bouwen.”

Waar bestaat dat repertoire zoal uit?

Monique: “Dat is echt heel divers. Van reggae tot Madonna en van soul tot Duffy en dus eigen nummers. Voorwaarde is dat het bij mijn stem past en dat we het beiden mooie muziek vinden.” Rein: “Voor mij totaal iets anders dan ik gewend was maar het bevalt me goed!” Sweet Water repeteert wekelijks en optreden is wel het plan, maar een datum of locatie is nog niet in zicht. “Eerst een try-out, wellicht ergens in een tuin onder de zomerzon”, voorspellen ze.

Wat zijn de muzikale aspiraties?

Monique: “Naast zangles ben ik ook op de piano bezig. Ik houd van meerdere stijlen, zoals Prince maar ook van D’Angelo (R&B, souljazz). Van Madonna vind ik haar nummer Ray of Light mooi, dat zing ik ook. En wie weet komen er nieuwe uitdagingen, jazz misschien?” Rein: “Ik ben sowieso van plan om een jazz-gitaar te kopen. Die had ik nog niet. Het is een echt mooi instrument met een eigen sound. Andere ambities zijn om eigen nummers te blijven maken. Schrijven en componeren.”

Foto: JvdZ.