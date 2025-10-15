MultiCulti Eettafel: een tafel vol verhalen

Mijdrecht – Open Huis De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht, wordt donderdag 30 oktober opnieuw het decor van de MultiCulti Eettafel, een initiatief in samenwerking met VluchtelingenWerk. Wat begon als een kleinschalige ontmoeting rond eten, is uitgegroeid tot een verbindend ritueel waarin smaken, culturen en levensverhalen samenkomen.

De eetzaal – ditmaal uitgebreid met geopende schuifwand – biedt ruimte aan een bont gezelschap uit De Ronde Venen en ver daarbuiten. Hier geen formele speeches of beleidsstukken, maar gesprekken die ontstaan tussen happen en happen door. De vrouwen die koken, brengen meer dan alleen gerechten mee: hun afkomst, hun herinneringen, hun gastvrijheid.

Het toetjesbuffet, dat bij de vorige editie op veel waardering kon rekenen, keert terug. Niet als zoete afsluiter, maar als symbool van gulheid en delen. Wie zich geroepen voelt om mee te helpen – bij de voorbereiding of op de dag zelf – kan contact opnemen met Cobien via 06 – 4462 2990. Er is genoeg te doen, en samen een eetzaal inrichten blijkt vaak net zo verbindend als samen eten.

De ontvangst start om 17.30 uur. De bijdrage bedraagt 8 euro; een extra gift wordt gewaardeerd. Aanmelden kan tot maandag 27 oktober via welkom@openhuisderank.nl. Hoewel er meer ruimte is dan voorheen, blijft het aantal plaatsen beperkt. De MultiCulti Eettafel belooft opnieuw een avond te worden waarin smaken verbinden en verhalen bloeien.

Op de foto: Wat begon als een kleinschalige ontmoeting rond eten, is uitgegroeid tot een verbindend ritueel. Foto: aangeleverd.