Uithoorn – Dinsdagmiddag 9 januari omstreeks 13.45 uur is een motoragent gewond geraakt aan de Zijdelweg.

Omstanders melden dat de agent zou zijn aangereden door een automobilist. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Foto: VTF – Laurens Niezen