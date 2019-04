Mooie scores voor trampolinespringers

Aalsmeer – Sommige trampolinespringers van SV Omnia 2000 moesten vroeg opstaan op zaterdag 6 april. Zij werden al om half negen in Heerenveen verwacht voor de derde plaatsingswedstrijd voor de eerste en tweede divisie. Maar het vroege opstaan was niet voor niets.

Bij de individuele oefeningen werd in de categorie 1e Jeugd II Jongens het hele erepodium door Omnia gevuld: Jay Roelfsema werd eerste, Fenno van Beek tweede en Sem van Tol haalde de derde plaats binnen.

Verder waren er eerste prijzen voor de topprestaties van Roan Bertholet, Marlies Kok en Lisa Wolterman. Sabine Boegman en Finn-Julien Falk wonnen knap zilver.

Ook bij het synchroon springen presteerde Omnia goed: Casper Dokter en Melvin Dokter wonnen samen goud, net als Lisa Wolterman en Sabine Boegman en Sem van Tol en Finn-Julien Falk.

De volgende plaatsingswedstrijden voor de springers uit de eerste en tweede divisie zijn op 11 en 25 mei. Daarna is duidelijk of er trampolinespringers zijn die hun kunsten mogen vertonen tijdens het Nederlands Kampioenschap Trampolinespringen op 22 en 23 juni in Ahoy.