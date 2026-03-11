Mooie partijen in DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – De Kromme Mijdrecht 2 speelde in de DRV-biljartcompetitie een uitstekende partij tegen de thuisspelende Cens/Gortenmulder. Door overwinningen van Arie Kranenburg, Jos Vermeij, Edwin Walter en Frans Versteeg speelden zij zich knap naar de tweede plaats in de competitie.

Op de Kromme Mijdrecht speelde DKM3 tegen DKM1. Ook hier behaalde De Kromme Mijdrecht 3 de volledige winst. Egon van der Heijden, Ronald Gunther, Arie Engel en Raymond Lannooy zijn de spelers die hier verantwoordelijk voor waren.

De Biljartvrienden/Smit fietsen/ 2Groen kwamen een punt tekort om bovenstaande teams te evenaren tegen De Springbok 1. Ronald Boon, Jos van Wijk en Martien Heijman wonnen hun partij. In de gelijk-makende beurt wist Nico Koster er nog een remise uit te slepen tegen Joop Zeh.

De Merel3/Thijmen van Veen kreeg De Springbok2/Feka op de koffie. Ray Kramer was deze avond ontketend en speelde in slechts 17 beurten 75 caramboles bij elkaar. Henk Veerhuis en Jan Felix wisten ook hun partijen te winnen. Wim Berkelaar kon er een mooie partij tegen over zetten.

In Mijdrecht ontving K.O.T. 87-1 de Merel 2/ Thijmen van Veen. Maarten Dulmus, Chas Jans en Richard Schreurs wonnen allen hun partijen. Door acht partijen op rij te winnen weet Peer (Wilco) van der Meer zijn status als dreamteamspeler waar te maken; wie gaat deze man stoppen?

Cens 2 ging op bezoek bij DenB Diensten/De Springbok. Collin Baars speelde een mooie serie van 14 caramboles bij elkaar, de hoogste serie van deze week. Hans Bak kon goed volgen en wist ook zijn partij te winnen. Donny Beets en Ton Verlaan wonnen de overige partijen. De winst ging mee naar Mijdrecht.

De Merel 1/ Thijmen van Veen behaalde de overwinning op s.v. Veenland/Liquid Rubber. Walter van Kouwen en Bert Fokker waren goed in vorm en wonnen beiden hun partij. Good old Jan Elenbaas en Joep Pothuizen wisten daar nog een winnende partij tegen over te zetten.

Op de foto: Walter van Kouwen was goed in vorm. Foto: aangeleverd.