Mooie opbrengst Heroes Tulpen voor ‘Sport Helpt’

Aalsmeer – In het begin van dit voorjaar werd de Heroes Tulp gepresenteerd. Een gezamenlijk initiatief van Stichting Sport Helpt en e•bloom om geld in te zamelen voor de Stichting. De lancering van dit initiatief en de doop van de prachtige tulp door Inge de Bruijn (oud-topzwemster), Manon Flier (oud-volleybalinternational) en Jorrit Croon (hockeyinternational) in februari van dit jaar heeft veel aandacht gekregen.

De verkoop van de mooie oranje Heroes Tulpen heeft een schitterend bedrag van 4.750 euro opgeleverd. “Dit prachtige bedrag hebben we te danken aan al die mensen en bedrijven die bewust hebben gekozen voor de Heroes, omdat men begaan is met dit mooie doel”, aldus Femke van Aalst van e•bloom. “Er werd bewust naar de Heroes gevraagd en dat is echt bijzonder.”

Het gehele bedrag komt ten goede aan Stichting Sport Helpt. Stichting Sport Helpt organiseert droomontmoetingen voor ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis met een (Olympische of Paralympische) topsporter van zijn of haar favoriete sport. “De zieke kinderen zijn helden, de sporter is een held en deze prachtige tulp is een held. Vandaar de toepasselijke naam Heroes”, legt Marinke Kruize van Sport Helpt uit. Stichting Sport Helpt heeft een samenwerking met het NOC*NSF en de NVK waardoor zij hun bereik en netwerk binnen de sport en de medische wereld optimaal kunnen benutten.

“Door deze mooie bijdrage kunnen er weer veel prachtige ontmoetingen worden gerealiseerd en hopelijk ook steeds meer fysiek”, vervolgt Marinke Kruize .

De tulpen, gekweekt door Borst Bloembollen, zijn vanaf het nieuwe tulpenseizoen weer volop verkrijgbaar en ook dan gaat uiteraard een deel van opbrengst naar de Stichting Sport Helpt.

Foto: Femke van Aalst van e•bloom (links) en Marinke Kruize van Stichting Sport Helpt.