Mooie actie door 5 meiden van de Brug

Aalsmeer – Eind november was er bij vijf meiden uit groep 8 van de Brug een idee ontstaan om geld in te zamelen voor een goed doel. Sanna, Merel, Pien, Kirsten en Megan kozen voor het Rode Kruis en kwamen op het idee om lootjes te gaan verkopen op school om geld bij elkaar te krijgen.

Ze zijn druk aan de gang gegaan om sponsoren te zoeken om prijzen voor de loterij te vinden. Vele middagen hebben ze hieraan besteed en met een mooi resultaat. Vlak voor de kerstvakantie stond de loterij gepland welke door de lockdown helaas niet door kon gaan. Maar wat in het vat zit, verzuurd niet…

Afgelopen donderdag was het dan zover. De meiden gingen helemaal coronaproof via een digitale meet de lootjes per klas trekken. En zo werden er mooie prijzen gewonnen. Maar het allerbelangrijkste is, is dat er met hun actie in totaal 346,80 euro is opgehaald voor het Rode Kruis. Een mooie start van de eerste weken op school.