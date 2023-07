Mooi optreden door Deon de Ruijter￼

Uithoorn – Onlangs stond er een stukje in de krant over een voorspeelavond op 30 juni door pianoleerlingen van Jaco Kruijswijk. Het is heel terecht om één leerling in het bijzonder te noemen. De vijftienjarige Deon de Ruijter uit Uithoorn speelde op een hoog niveau stukken van Bach, Mozart en Debussy. Het was een succesvol seizoen voor hem, waarbij hij deelnam aan het Prinses Christina concours en ook een heel goed resultaat behaalde op het graadexamen van EPTA. Hij deed examen op het hoogste niveau dat deze vereniging van pianisten en pianodocenten hanteert. Het is heel mooi hoe hij zich heeft ontwikkeld!