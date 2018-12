‘Montere Weemoed’ in De Schutse Uithoorn

Uithoorn – In de donkere dagen voor Kerst brengt de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) op zondag 16 december een bijzonder programma, getiteld ‘Montere Weemoed’. Schrijver Thomas Verbogt en singer-songwriter Beatrice van der Poel presenteren een hartverwarmende collage van prachtige weemoedige liedjes en komische verhalen over tintelend verlangen, alledaagse waanzin en melancholie.

Ze gaan er niet in hangen, ze zijn opgewekt van nature, tegen alle klippen op. Het gaat over kleine belevenissen met grote gevolgen en vaak ook over het toeval dat geluk heet. De twee kennen elkaar al langer, maar nooit eerder maakten zij samen een voorstelling. Tijdens een avondje wijn drinken in het café ontstond het idee van een voorstelling vol korte komische verhalen en weemoedige muziek.

De voorstelling ‘Montere Weemoed’ vindt op zondag 16 december vanaf 14.30 uur plaats in De Schutse te Uithoorn. Mocht u de smaak te pakken krijgen, dan kunt u ter plekke boeken van Thomas Verbogt kopen (alleen contante betaling mogelijk). Losse kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via de website van de SCAU: www.scau.nl.

Jongeren tot en met zestien hoeven slechts 7,50 euro te betalen. Ongeveer een week van te voren begint de losse kaartverkoop in de boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). De resterende kaarten worden vanaf 14.00 uur aan de zaal verkocht. Op de website van de SCAU is uitgebreide achtergrondinformatie te vinden over het duo Verbogt-Van der Poel, onder andere een interview met beide.

Foto: Jano van Gool (Thomas Verbogt en Beatrice van der Poel)