Monsterrit bromfietsen goed verlopen!

Aalsmeer – Zondag 14 april, een uur of 7 in de morgen. De bruggetjes over de sloten waren wit aangeslagen van de vorst die er de nacht ervoor overheen was gegaan. Koud dus, heel koud. Maar voor de dames en heren deelnemers van de Monsterrit een eitje. Thermobroek en -shirt en een extra paar wanten en gaan met je brommer!

Eerst de GrandPrix formule 1 kijken en om 10.10 uur de start van Aalsmeers Bromfiets Genootschap Monstertocht. Er was voor dit tijdstip best veel publiek naar het centrum gekomen om het authentieke bromfiets geluid te horen. De tocht was mooi. Via Kudelstaart richting Centrum Leiden en nog verder. Voorburg werd even aangedaan en daarna richting Den Haag, Wassenaar, over de boulevard van Katwijk. De bollenstreek door en eindigend weer in het mooie dorp Aalsmeer. Hier en daar een verkeerde afslag en dwars door een braderie of een hondentraining. Iedereen genoot! Vele duimen omhoog van toeschouwers onderweg, het geluid blijft uniek.

De oude brommertjes hadden het zwaar. Het was de eerste rit, en meteen een lange, van het jaar. Gaskabeltjes, versnellingsproblemen, iets met valse lucht en uitgedroogde rubbertjes. Gelukkig was het superhandig Technisch Team onder aanmoediging van de deelnemers geweldig gemotiveerd. Iedereen is rijdend thuisgekomen, zonder brokken te maken en zonder valpartijen!

De eerste 120 kilometer zit erop, de bips en de bromfietsen mogen even rusten voor de volgende tocht. De zomereditie. Deze wordt gereden op zondag 26 mei, een week of twee hiervoor start de inschrijving.

Foto’s: www.kicksfotos.nl