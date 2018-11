Modernisering van glastuinbouwgebied De Kwakel

De Kwakel – Het college van burgemeester en wethouders zet, samen met ondernemers, in op modernisering en duurzaamheid in het Kernglastuinbouwgebied De Kwakel. Dat staat in de gebiedsvisie die in samenspraak met ondernemers en bewoners is gemaakt. Het college legt de visie voor aan de gemeenteraad.

Glastuinbouw is een belangrijk onderdeel van de economische structuur van Uithoorn.

Het Kernglastuingebied ligt tussen de Hoofdweg en Ringvaart en tussen Vuurlijn en Kalslagerweg en is het grootste bestaande glastuinbouwgebied van de Greenport Aalsmeer. Een belangrijk uitgangspunt is dat glastuinbouwbedrijven in dit gebied kunnen blijven voortbestaan. Daarnaast is er voldoende ruimte nodig om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, maatschappij, directe omgeving en mogelijke schaalvergroting. Op basis van deze uitgangspunten is, samen met ondernemers en bewoners, een visie voor de toekomst gemaakt.

Hoofdpunten van de visie

In de visie wordt ingezet op maximale condities voor modernisering, verduurzaming en schaalvergroting. Daarmee kan het gebied zich op een eigen, moderne en efficiënte manier verder ontwikkelen en profileren als ‘high tec’ glastuinbouwgebied. Dat betekent ook een goede inpassing van leidingen en buizen voor transport van CO2 en warmte, glasvezel en elektriciteit.

Om ontwikkelingen in het sierteeltcluster de ruimte te geven, worden activiteiten die geen meerwaarde opleveren voor die sierteelt zoveel mogelijk geweerd. De woonfunctie wordt in het gebied ondergeschikt gemaakt. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden beperkt mogelijkheden geboden, waarbij uitgegaan wordt van beheer door professionele organisaties.

Wegenstructuur

De bestaande wegenstructuur van het gebied blijft in tact. Recreatieve fietsroutes worden zo veel mogelijk om het gebied heen geleid. Voor enkele wegen worden aanpassingen voorgesteld om doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Dat geldt ook voor de aansluitingen op de N231. Binnen de Uithoornse glastuinbouwgebieden zijn drie gebieden beschreven: Kernglastuinbouwgebied De Kwakel (categorie 1 gebied), Ruilverkaveling in De Kwakel (categorie 4 gebied) en het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg (categorie 5 gebied). Voor het Kernglastuinbouwgebied is nu een gebiedsvisie gemaakt. Voor de Ruilverkaveling is onlangs een eerste bijeenkomst gehouden, de visie voor het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg is in juni 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.