Regio – Het regionaal bekende Mispagekoor Nieuwveen start donderdag 8 januari met repetities voor het concert ‘Ode aan de natuur’, op zondag 22 maart. Hiervoor zijn nog prjectzangers, met name bassen en baritons, welkom. Er wordt gerepeteerd in de kapel van Ipse de Brugge in Nieuwveen. Op het programma staan onder meer ‘The Rythem of Life’, ‘Blue Skies’, ‘Summertime’ en ‘Bridge over troubled water’ Er zijn oefenprogramma’s beschikbaar. Meer informatie: bel 06 – 2516 2623 of mail charlottetielrooij@hetnet.nl.
Op de foto: Mispagekoor Nieuwveen start repetities. Foto: aangeleverd.