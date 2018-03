Minor Citizen en Mr. Ray Bass naar finale Popprijs

Aalsmeer – Bij de eerste voorronde op zaterdag 10 maart werd al snel duidelijk dat de lat hoog ligt dit jaar: veel kwalitatief goede en innovatieve bands die een gooi doen naar de hoofdprijs van de Popprijs Amstelland 2018. De tweede voorronde belooft minstens zo spannend te worden en wordt gehouden op vrijdag 23 maart in N201.

De Popprijs is in het leven geroepen als wedstrijd en opstap voor talentvolle bands uit de regio Amstelland. Hierin krijgen zij de kans om podiumervaring op te doen en mooie prijzen te winnen waarmee de bands zichzelf verder kunnen ontwikkelen. De winaar van de publieksprijs bij de eerste voorronde was de rockband Minor Citizen, die met hun catchy, tweestemmige en superstrakke set het publiek volledig omver blies. De jury koos voor de strak gearrangeerde reggae- en popband Mr. Ray Bass met onder andere zanger en bassist Riëndy Holder uit Kudelstaart, die met hun positieve vibe een heel goede indruk achter lieten.

Beide bands gaan door naar de finale op 4 mei in P60 in Amstelveen. Tijdens de tweede voorronde op vrijdag 23 maart strijden Molton Grove, Kolbak, Toe and a Half Girl, Triangulum en Waltris in N201 aan de Zwarteweg in Aalsmeer voor een plek in de grootse finale die op 4 mei 2018 in P60 plaats zal gaan vinden. De tweede voorronde in N201 begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Foto: Triangulum speelt tijdens de tweede voorronde in N201.