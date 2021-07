Aalsmeer – In FloriWorld is donderdag 15 juli de mini-documentaire ‘Wild Aalsmeer’ in première gegaan. In de film laat regisseur Jan Willem Schram de kijkers ervaren hoe mens en dier dicht op elkaar leven in het verborgen natuurgebied van de Westeinderplassen.

Aan het woord komen beroepsvisser Theo Rekelhof die vertelt over de natuur boven en onder water, schipper Henk van Leeuwen neemt de kijkers mee op ontdekkingstocht door het eilandengebied, vogelaar Herman Scholten laat kennis maken met het slechtvalkenpaar en seringenkwekers Kramer geven een kijkje in hun werkgebied op de Westeinderplassen.

De presentatie werd onder andere bijgewoond door het college van B&W. De introductie werd verzorgd door wethouder Robert van Rijn. Na het zien van de documentaire vertrok de groep genodigden per nostalgische bus van Maarse & Kroon naar de Westeinder rondvaartboten om vervolgens van schipper Henk van Leeuwen tijdens een vaartocht nog meer wetenswaardigheidjes over de Poel te zien en te horen. Nieuwsgierig naar de documentaire? Kijk dan op www.wildaalsmeer.nl